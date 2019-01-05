Брестское ЖКХ призывает горожан помочь расчистить дворы от снега
Брест, можно сказать, отвык от снега. Зимний дождь брестчан давно не удивляет, а вот снегопад - это что-то вроде стихийного бедствия.
К утру 5 января Брест замело снегом. По данным Белгидромета, снежный покров составил 9 сантиметров (в Минске - 24 см).
Брестское городское ЖКХ тут же отчиталось, что снегоуборочная техника вышла на улицы города, а сотрудники ЖКХ уже расчищают тротуары от снега. Водителям рекомендовали не парковать свои авто на обочинах проезжей части, ч тобы не мешать снегоочистительным машинам.
Свои дворы коммунальники предложили брестчанам расчистить самостоятельно.
- Коммунальные службы призывают горожан не оставаться в стороне и по возможности расчищать свои дворы и парковочные места самостоятельно. Если нужны инструменты для уборки снега – обратитесь в свой ЖЭС и они будут выданы, - говорится в обращении Брестского городского ЖКХ.
Прогноз Белгидромета обещает 5 января в западных регионах страны метель и мокрый снег. В Минске тоже ожидаются снегопад и слабая метель. К вечеру мороз в столице усилится до -4..- 6 градусов.