2019-01-05T13:53:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Брестское ЖКХ призывает горожан помочь расчистить дворы от снега

Брест замело, и, судя по прогнозам, 5 января снегопад будет продолжаться
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Снегопад в Бресте продолжается, но с ним удается справиться.Снегопад в Бресте продолжается, но с ним удается справиться.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Брест, можно сказать, отвык от снега. Зимний дождь брестчан давно не удивляет, а вот снегопад - это что-то вроде стихийного бедствия.

К утру 5 января Брест замело снегом. По данным Белгидромета, снежный покров составил 9 сантиметров (в Минске - 24 см).

Брестское городское ЖКХ тут же отчиталось, что снегоуборочная техника вышла на улицы города, а сотрудники ЖКХ уже расчищают тротуары от снега. Водителям рекомендовали не парковать свои авто на обочинах проезжей части, ч тобы не мешать снегоочистительным машинам.

Свои дворы коммунальники предложили брестчанам расчистить самостоятельно.

- Коммунальные службы призывают горожан не оставаться в стороне и по возможности расчищать свои дворы и парковочные места самостоятельно. Если нужны инструменты для уборки снега – обратитесь в свой ЖЭС и они будут выданы, - говорится в обращении Брестского городского ЖКХ.

Прогноз Белгидромета обещает 5 января в западных регионах страны метель и мокрый снег. В Минске тоже ожидаются снегопад и слабая метель. К вечеру мороз в столице усилится до -4..- 6 градусов.

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