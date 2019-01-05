2019-01-05T12:26:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси определил лимит на наркотики и психотропы

Данные нормы утверждены для юридических лиц
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Минздрав Беларуси определил лимит на наркотики и психотропы.Минздрав Беларуси определил лимит на наркотики и психотропы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Теперь юридические лица точно знают, какое максимальное количество наркотиков и психотропов им разрешено производить и хранить.

Министерство здравоохранения Беларуси определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться, храниться юридическими лицами в 2019 году, сообщает belta.by.

Нормы таковы: максимум героина, который юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 грамм, кокаина - 100 граммов, морфина - 10 килограммов, амфетамина - 2 грамма, фентанила - 1,2 килограмма.

Новшество не распространяется на органы МВД, КГБ, Следственный комитет, таможенную и пограничную службы, а также другие войска и воинские подразделения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске на голову школьника обрушилась металлическая штанга троллейбуса
Арина Соболенко выиграла первый теннисный турнир в новом году
Смерть в новогоднюю ночь, или как три девочки оказались в машине пьяного водителя
Национальный аэропорт Минск стал самым пунктуальным в мире
КХЛ. Минское «Динамо» уступило СКА
Почти 650 фур стоят на выездах из Беларуси в Литву
40-летний мужчина запер и поджег в доме жену, 11-летнего сына и гостя
Фотофакт. В Могилеве 3 января распустилась сирень
Гродненец похитил $30 тысяч у организации, выкрав у матери-казначея электронный ключ
Видеофакт. Бойцы «Алмаза» задержали на М1 двух наркоторговцев с кокаином
В Узденском районе 1 января пропала 16-летняя девушка
«Ехали на ёлку к девушкам»: в Логойске на Новый год поймали двух пьяных друзей на самодельном автомобиле
В Минске и области закрывают Бюро регистрации несчастных случаев
В Витебске менялись пирогами
После одиночного пикета возле скульптуры городового в Минске задержали четверых
В декабре каждый четвертый билет на поезд БЖД был продан через интернет
В Гомеле через несколько месяцев нашли мужчину, который на улице учинил насилие над женщиной
«Доставайте человека из багажника»: гомельские пограничники нашли «живую» сумку
Житель Гродно катался на грузовом поезде и остался без ноги
Белорусам предложили выбрать имя волку-одиночке с Полесья