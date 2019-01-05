Минздрав Беларуси определил лимит на наркотики и психотропы. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Теперь юридические лица точно знают, какое максимальное количество наркотиков и психотропов им разрешено производить и хранить.

Министерство здравоохранения Беларуси определило максимальное количество наркотических средств и психотропных веществ, которое может изготавливаться, производиться, перерабатываться, храниться юридическими лицами в 2019 году, сообщает belta.by.

Нормы таковы: максимум героина, который юрлица могут изготавливать и хранить, составит 1 грамм, кокаина - 100 граммов, морфина - 10 килограммов, амфетамина - 2 грамма, фентанила - 1,2 килограмма.

Новшество не распространяется на органы МВД, КГБ, Следственный комитет, таможенную и пограничную службы, а также другие войска и воинские подразделения.