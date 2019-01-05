2019-01-05T13:07:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске на голову школьника обрушилась металлическая штанга троллейбуса

Парень госпитализирован в нейрохирургическое отделение с травмой головы
Сергей ДЕМИДОВ
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В Витебске на голову школьника обрушилась металлическая штанга троллейбуса.В Витебске на голову школьника обрушилась металлическая штанга троллейбуса.Фото: Раиса ЮДИНА
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Иногда беда приходит неожиданно.

15-летний витебский школьник стоял себе на остановке, никого не трогал. Как вдруг ему на голову обрушилась металлическая штанга отъезжающего от остановки троллейбуса.

Молодой человек с травмой головы госпитализирован в отделение нейрохирургии Витебской областной больницы, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ЧП произошло возле остановки «Вокзал», началась проверка.

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