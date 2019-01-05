2019-01-05T14:55:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло недалеко от Минска 5 января в 5 часов утра
Сергей ДЕМИДОВ
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Под Минском автомобиль насмерть сбил пешехода.Под Минском автомобиль насмерть сбил пешехода.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Страшное ДТП со смертельным исходом произошло рано утром 5 января недалеко от Минска. Дело было примерно в 5 утра на 22-м километре автодороги Минск-Слуцк.

Минчанин 1966 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen LT46, направлялся в сторону Слуцка, и наехал на стоявшего на проезжей части пешехода, сообщает uvd-mo.gov.by.

От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте. На левом рукаве у погибшего находился световозвращающий элемент.

Заведено уголовное дело.

Ранее погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

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