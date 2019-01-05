В Калинковичах собака помогла обнаружить наркотики

Пес по кличке Смайл оказался родным братом Доры, которая ранее неоднократно помогала правоохранительным органам находить наркотики

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Проверка была плановая. Сотрудники правоохранительных органов приехали в частный дом в Калинковичи, чтобы выяснить ситуацию на месте. На руках была санкция прокурора.

В помощь сотрудникам из гомельской воинской части прибыл кинолог с овчаркой Смайл - родным братом овчарки Доры, которая ранее неоднократно помогала выявлять факты незаконного оборота наркотиков, сообщает uvd.gomel.by.

Смайл оказался на высоте, и, обнюхав территорию, указал на место, где были спрятаны наркотики.

Назначена экспертиза, чтобы подтвердить, что найденное вещество – марихуана.