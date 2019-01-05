2019-01-05T16:59:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Хоккейная команда президента Беларуси подарила детям-сиротам холодильник с едой

Благотворительная акция «Рождественская традиция» уже давно стала неотъемлемым атрибутом хоккейного турнира
Сергей ДЕМИДОВ
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Вот уже седьмой год подряд, под Рождество, белорусские дети-сироты получают подарки от хоккеистов. Фото: sportclub.by.Вот уже седьмой год подряд, под Рождество, белорусские дети-сироты получают подарки от хоккеистов. Фото: sportclub.by.
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Вот уже седьмой год подряд, под Рождество, белорусские дети-сироты получают подарки от хоккеистов.

За это время организаторы и команды посетили не только детские дома и социальные приюты Минска, но также поселка Криничный и деревни Боровляны, городского поселка Радошковичи и города Молодечно, оказав помощь почти семистам детям.

На этот раз навестили минский детский дом №7 «Семь Я», где живут 63 ребенка от 3 до 18 лет. Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея уже оказали детдому спонсорскую помощь в размете 32 000 рублей, сообщает sportclub.by.

Также дети получили «умные браслеты», мягкие игрушки, сладости, билеты на финальный матч Рождественского турнира. Хоккеисты подарили бытовую технику. Спортсмены из хоккейной команды президента привезли холодильник, заполненный едой.

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