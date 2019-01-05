В Беларуси отменили лимиты на электричество, но оно подорожало. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Постановление вступило в силу с 1 января 2019 года

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подписал новое постановление о тарифах на электричество.

На самом деле оно вносит изменения в постановление пятилетней давности, но, по сути, меняет многое.

С 1 января нынешнего года за электричество, как написано в новом постановлении, мы платим по одноставочному тарифу - 0,1746 рублей за один киловатт час, сообщает pravo.by.

Лимиты на электричество, которых многие белорусы придерживались несколько лет, отменили. Но электричество в итоге не подешевело, как надеялись некоторые, а подорожало.

Что окажется на практике – узнаем в самое ближайшее время.