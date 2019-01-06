На оршанском вокзале задержали двух болельщиков-нелегаглов из Пакистана

У мужчин с собой были паспорта прошлогоднего чемпионата мира по футболу

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Нелегальных мигрантов задержали 4 января. Мужчины ехалив Минск без въездных виз в Беларусь.

- По предварительной информации, иностранцы 1999 и 1970 года рождения въехали в страну из России, - рассказали в УВД Витебского облисполкома

При себе кроме документов, удостоверяющих личность, у них были паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года. В июле прошлого года во время мундиаля они приезжали в Минск как туристы.

Сейчас за нарушение иностранцев депортировали и приговорили к административной ответственности.

- В 2018 году за нарушение данных правил в Витебской области к ответственности привлечены около 2 тыс. иностранцев, - отметили в управлении по гражданству и миграции УВД облисполкома.