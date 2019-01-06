В Витебском районе на пожаре погибли два брата

Изменить размер текста: A A

Пожар случился в деревне Пестуница Витебского района. Утром 5 января спасателей вызвали соседи. Когда они приехали, горела кровля и дом внутри. В горящем доме работники МЧС обнаружили на полу погибшего 46-летнего хозяина дома, а на кровати - его 49-летнего брата.

-Уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина происшествия устанавливается. Одна из основных версий - неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, - комментируют в Витебском областном управлении МЧС.

Соседи говорят, что накануне оба брата были пьяны.

За несколько дней этого года на пожарах в Витебской области погибли 9 человек. Основные причины - алкоголь и неосторожность при курении.