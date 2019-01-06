6 января православные отмечают Рождественский сочельник. Что нельзя делать?

Считается, что в этот день надо быть как можно добрее: душа готовится к рождению Иисуса

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Сегодня, 6 января, у православных верующих праздник - Рождественский сочельник. Он же Святвечер.

Что следует делать в православный Сочельник? В этот день верующие идут в церковь, где следует причаститься и исповедаться. Накануне Сочельника нужно соблюдать Рождественский пост. В Сочельник вся пища должна быть постной. Только с 7 января можно есть другую пищу.

Что нельзя делать в Сочельник? Набор запретов достаточно стандартный: нельзя спорить, ругаться матом, нарушать пост и пить спиртное. Не рекомендуется делать что-то по дому - стирать, убирать. Считается, что в этот день можно быть как можно добрее, спокойнее и терпимее, потому что душа готовится к рождению Иисуса.

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