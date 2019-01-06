Мужчину, который пропал в новогоднюю ночь под Могилевом, нашли мертвым

Вероятнее всего, мужчина застрял подвале, когда пытался туда залезть

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Мужчина отмечал новый год в сельском доме культуры агрогородка Речки Могилевского района. А потом ушел оттуда в неизвестном направлении и пропал. 2 января родственники обратились в милицию. Мужчину начали искать.

- Труп 29-летнего могилевчанина без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен в нежилом доме в агрогородке Речки, - рассказали в УВД Могилевского облисполкома.По предварительной версии мужчина застрял в проеме цокольного этажа (подвала), когда пытался туда залезть.