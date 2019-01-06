«Управляться свободно и беспрепятственно». Православная церковь Украины стала независимой

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Православная церковь Украины стала независимой и самоуправляемой. Об этом говорится в тексте Томоса, опубликованном на странице президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке.

- Дела ПЦУ должны управляться свободно и в Святом Духе, и беспрепятственно, без любого другого внешнего воздействия, - говорится в документе. - Внутреннее церковное управление, согласно Томосу, рассматривается, судится и определяется исключительно предстоятелем ПЦУ и Священным Синодом.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний получил томос об автокефалии, подписанный накануне патриархом константинопольским Варфоломеем. Церковный указ, изданный на пергаменте, передали предстоятелю православной украинской церкви 6 января. Об этом сообщает 112.ua.

7 января пергамент с текстом томоса, подписанного патриархом Варфоломеем, выставят в Софийском соборе в Киеве.

Теперь Православная церковь Украины обрела формальную независимость от Русской православной церкви