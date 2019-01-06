2019-01-06T17:27:12+03:00
Минск
КП Беларусь

Минск назвали одним из десятка городов, в которых надо обязательно побывать в 2019 году

Европейские игры и безвиз на 30 дней - вот две основные причины
Настасья КОРСАК
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Туристы, которые приезжают на минский вокзал, первым делом видят Ворота МинскаТуристы, которые приезжают на минский вокзал, первым делом видят Ворота МинскаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Журналисты и аналитики очень любят составлять рейтинги. То Беларусь впишут в топ стран для путешествия, то померяют елки и минскую назовут одной из самых высоких. На этот раз в топ попал город Минск. Британское издание Independent назвало белорусскую столицу одним из 10 европейских городов, в которых надо обязательно побывать в 2019 году. В десятке оказались нидерландский Роттердам, испанский Ситжес, французский Арль, итальянская Венеция.

Одна из причин, по которой журналисты советуют побывать в Минске в 2019, - Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня. А еще у нас 30-дневный безвиз - это упрощает путешествие.

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