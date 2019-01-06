2019-01-06T18:21:26+03:00
Спорт
КП Беларусь

Саснович одержала победу на турнире в Сиднее

После завершения этого турнира ведущие теннисистки мира будут соревноваться в Мельбурне
Настасья КОРСАК
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Белоруска обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-РикоБелоруска обыграла Монику Пуиг из Пуэрто-РикоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее.

- В поединке второго квалификационного раунда белоруска уверенно переиграла Монику Пуиг (53) из Пуэрто-Рико - 6:1, 6:0, - пишет belta.by. На старте квалификации Александра Саснович была сильнее словенской теннисистки Тамары Цидансек (79) - 6:4, 6:1.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) в 1/16 финала состязаний в Сиднее встретится с 7-й ракеткой планеты Петрой Квитовой. После завершения этого турнира ведущие теннисистки мира будут соревноваться в Мельбурне. С 14 по 27 января там пройдет первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.

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