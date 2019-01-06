2019-01-06T22:35:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр образования об отмене экзаменов в 5 классы гимназий: «Мы уверены в этом решении»

Игорь Карпенко считает, что нужно создавать систему равных возможностей для учащихся и сельских школ, и лицеев и гимназий Минска
Ольга ШИЛАК
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Министр образования Игорь Карпенко уверен в решении об отмене экзаменов в 5 классы гимназиМинистр образования Игорь Карпенко уверен в решении об отмене экзаменов в 5 классы гимназиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Зимой 2018 года президент подписал указ, который отменил экзамены в пятые классы. То есть учащиеся, которые закончили 4 класс в гимназии, без вступительных испытаний смогли продолжить там обучение.

Подводя итоги прошедшего года в программе «Неделя» телеканала СТВ, министр образования Игорь Карпенко прокомментировал это решение.

-Да, мы уверены в этом решении. Тот, кто сегодня говорит, что нужно выстроить систему отбора более мотивированных, талантливых детей, кривит душой. Сегодня любой хороший педагог видит ребенка и насколько он проявляет себя, насколько он имеет тягу к тому или иному предмету. И вот эта аттестация – лишь незначительная часть, которая в определенной степени, может быть, показывает какой-то результат, - объяснил министр. И добавил, что в системе образования нужно создать систему равных возможностей для учащихся как сельских школ, так и лицеев и гимназий Минска.

Министр также отметил, что большого ажиотажа вокруг темы экзаменов в гимназии не было.

-Сентябрь показал, что даже в Минске практически не было глобальных и серьезных проблем. Те обращения, которые к нам поступали, были единичными, решались в процессе поступления. Я думаю, что год-два, и эта тема уйдет с новостной полосы. Потому что фактически мы уравняли возможности в изучении на повышенном уровне предметов для общеобразовательной школы и гимназии.

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