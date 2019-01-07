2019-01-07T09:51:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Православные верующие празднуют Рождество

В этот день принято собираться за большим столом, дарить друг другу подарки
Ольга ШИЛАК
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В Беларуси сегодня отмечают православное РождествоВ Беларуси сегодня отмечают православное РождествоФото: Виктор ДРАЧЕВ
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7 января православные верующие отмечают второй по значимости праздник после Пасхи – Рождество. То есть день рождения на земле Иисуса Христа.

По преданию, Иисус родился в городе Вифлееме, в хлеву. Дело в том, что незадолго до его рождения в городе организовали перепись населения, куда направились и Мария с Иосифом. Мест для ночлега там не оказалось, и они остановились в пещере, которая служила хлевом для скота. Именно там и родился Иисус, а первыми людьми, которые пришли ему поклониться, стали пастухи, а затем волхвы, которых привела загоревшаяся на небе Вифлеемская звезда.

Празднованию предшествует 40-дневный пост, который заканчивается после Божественной литургии. Кстати, торжественные богослужения проходят в храмах как днем 6 января, так и в ночь на 7 января. Обычно на Всенощное Бдение приходят тысячи людей.

На Рождество принято собираться всей семьей за праздничным столом, дарить подарки, петь колядки – народные песни.

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