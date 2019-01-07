2019-01-07T10:41:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Польше перевернулся автобус с белорусскими туристами

Никто из пассажиров не пострадал, а вот водитель легковушки и его жена погибли
Ольга ШИЛАК
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Автобус с белорусами попал в серьезную аварию в Польше Фото:podkarpacka.policja.gov.plАвтобус с белорусами попал в серьезную аварию в Польше Фото:podkarpacka.policja.gov.pl
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Двойная авария произошла около трех ночи 6 января, в районе местности Домостова, в Польше. По информации полиции Подкарпатского воеводства, водитель грузовика с прицепом потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. Следом ехал автобус с белорусскими туристами, водитель пытался избежать столкновения с грузовиком, как вдруг съехал в придорожную канаву.

Водитель легковушки и его жена погибли на месте, их двое детей – мальчики 2 и 11 лет – сейчас находятся в больнице. Никто из 56 пассажиров автобуса не пострадал.

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