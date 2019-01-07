«Побледнел весь быстро». В Могилеве погиб парень, катаясь на тюбинге на стихийной горке

Он врезался в фонарный столб и ударился головой о землю

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Трагедия произошла 6 января, около 22.00 в парке Подниколье, в Могилеве. На стихийной горке в парке катались двое местных парней на тюбингах.

-На трамплине их подкинуло. Один нормально приземлился, но тоже вроде столб задел. Второй головой о столб дался слету. Очень сильно и звонко, как колокол. Подлетели к нему - лежит на спине, кровь ручьем из носа. Признаков жизни не было, - рассказывает очевидец Денис Ганак. - Там торговые точки рядом - оттуда подоспела девушка с салфетками, вытирала кровь. Пытались нащупать пульс - говорили вроде был. Реанимация приехала минут через 10. До ее прибытия мы трогать его боялись, так как медиков среди толпы не было. Вдруг с позвоночником что. Побледнел весь быстро.

Когда приехали медики, они осмотрели молодого человека, констатировали смерть. Парню было всего 24 года. Его друг не пострадал, в госпитализации не нуждался.

Место трагедии. Погибшему парню было всего 24 года Фото:Денис Ганак

В Могилевском УВД подтвердили, что такой инцидент действительно был, однако подробностей не сообщили.

Местные говорят, что горка, на которой все произошло, не предназначена для катаний. Там даже устанавливали таблички, запрещающие это делать.

- Горка очень крутая, для катания не предназначенная. Там были трамплины или, скорее препад высоты. Была табличка о запрете катания. Но на тот момент была сломана. Торчал столбик от нее, а сама она валялась посредине спуска правее, - говорит Денис Ганак.

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