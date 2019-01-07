Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых Фото: belta.by

Он поздравил с праздником всех присутствующих, а также подарил церкви новую икону

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7 января православные верующие празднуют Рождество. В этот день глава государства Александр Лукашенко посетил Храм-памятник в честь Всех Святых в Минске. У церкви президента встречали Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный, Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко и мэр столицы Анатолий Сивак.

Президент сперва возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены здесь. А затем, по традиции, зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с Рождеством.

-Сама атмосфера этого торжества настраивает на добрые дела. Именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных, других различных мероприятий. И я искренне признателен всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - цитирует президента belta.by.

Также глава государства подарил храму-памятнику в честь Всех Святых икону «Рождество Христово».