На пожаре в Сморгонском районе погибли два человека

На пожаре в доме в Сморгонском районе погибли два человека Фото:pixabay.com

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Пожар вспыхнул в ночь на 7 января в жилом доме в деревне Постарини Сморгонского района. На место тут же поспешили спасатели МЧС. Им удалось потушить огонь, однако в результате были уничтожены крыша, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, на пожаре погибли 69-летний хозяин дома и его 50-летняя сожительница.

Пока не понятно, почему все-таки произошел пожар, причина устанавливается.