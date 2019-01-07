2019-01-07T13:37:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На пожаре в Сморгонском районе погибли два человека

В доме уничтожены крыша, перекрытие и имущество, повреждены стены
Ольга ШИЛАК
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На пожаре в доме в Сморгонском районе погибли два человека Фото:pixabay.comНа пожаре в доме в Сморгонском районе погибли два человека Фото:pixabay.com
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Пожар вспыхнул в ночь на 7 января в жилом доме в деревне Постарини Сморгонского района. На место тут же поспешили спасатели МЧС. Им удалось потушить огонь, однако в результате были уничтожены крыша, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, на пожаре погибли 69-летний хозяин дома и его 50-летняя сожительница.

Пока не понятно, почему все-таки произошел пожар, причина устанавливается.

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