В Польше задержали организатора квеста, во время которого погибли пятеро подростков

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Полиция Польши предъявила обвинения владельцу квест-рума, где недавно погибли пять подростков. Напомним, трагедия произошла 4 января в городе Кошалин. Подружки проходили квест «побег из комнаты», как вдруг в помещении вспыхнул пожар. Они не успели решить квест и покинуть комнату, поэтому задохнулись из-за дыма внутри. Работник эскейп-руме с сильными ожогами был доставлен в больницу.

Владельцем квест-рума является ранее не судимый 28-летний Милош С. Его подозревают в умышленном создании опасности пожара в комнате квеста и причинении смерти по неосторожности. Наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.

- Мы исходим из того, что подозреваемый был человеком, который фактически осуществлял подозреваемый осуществлял деловую деятельность, готовил оборудование в этих комнатах для квестов.И он не обратил внимания на тот факт, что нет надлежащего отопления в этих объектах, нет путей эвакуации, которые в случае опасности позволили бы участникам покинуть комнату развлечений, - цитирует tvp.info пресс-секретаря прокуратуры Рышарда Гесоровского.

Сам владелец квест-рума вину не признал.