2019-01-07T14:50:03+03:00
В мире
КП Беларусь

В Польше задержали организатора квеста, во время которого погибли пятеро подростков

Ему грозит до 8 лет тюрьмы
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
В этом здании находилась квест-комната, где были девочки Фото: Przemysław Gryń / newspix.plВ этом здании находилась квест-комната, где были девочки Фото: Przemysław Gryń / newspix.pl
Изменить размер текста:

Полиция Польши предъявила обвинения владельцу квест-рума, где недавно погибли пять подростков. Напомним, трагедия произошла 4 января в городе Кошалин. Подружки проходили квест «побег из комнаты», как вдруг в помещении вспыхнул пожар. Они не успели решить квест и покинуть комнату, поэтому задохнулись из-за дыма внутри. Работник эскейп-руме с сильными ожогами был доставлен в больницу.

Владельцем квест-рума является ранее не судимый 28-летний Милош С. Его подозревают в умышленном создании опасности пожара в комнате квеста и причинении смерти по неосторожности. Наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.

- Мы исходим из того, что подозреваемый был человеком, который фактически осуществлял подозреваемый осуществлял деловую деятельность, готовил оборудование в этих комнатах для квестов.И он не обратил внимания на тот факт, что нет надлежащего отопления в этих объектах, нет путей эвакуации, которые в случае опасности позволили бы участникам покинуть комнату развлечений, - цитирует tvp.info пресс-секретаря прокуратуры Рышарда Гесоровского.

Сам владелец квест-рума вину не признал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. Дайвер-любитель нашел на дне Комсомольского озера в Минске пистолет
Настоящая зима! 8 января в Беларуси ожидается порывистый ветер и до 18 градусов мороза
Белорусская теннисистка Виктория Лапко прошла в 1/8 турнира в Хобарте
На пожаре в Сморгонском районе погибли два человека
Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске
«Побледнел весь быстро». В Могилеве погиб парень, катаясь на тюбинге на стихийной горке
В Польше перевернулся автобус с белорусскими туристами
Православные верующие празднуют Рождество
Министр образования об отмене экзаменов в 5 классы гимназий: «Мы уверены в этом решении»
Саснович одержала победу на турнире в Сиднее
Минск назвали одним из десятка городов, в которых надо обязательно побывать в 2019 году
«Управляться свободно и беспрепятственно». Православная церковь Украины стала независимой
Мужчину, который пропал в новогоднюю ночь под Могилевом, нашли мертвым
6 января православные отмечают Рождественский сочельник. Что нельзя делать?
В Витебском районе на пожаре погибли два брата
На оршанском вокзале задержали двух болельщиков-нелегаглов из Пакистана
В Беларуси отменили лимиты на электричество, но оно подорожало
Хоккейная команда президента Беларуси подарила детям-сиротам холодильник с едой
В Калинковичах собака помогла обнаружить наркотики
В Минском районе автомобиль насмерть сбил пешехода
Брестское ЖКХ призывает горожан помочь расчистить дворы от снега
В Витебске на голову школьника обрушилась металлическая штанга троллейбуса