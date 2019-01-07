2019-01-07T15:38:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

Белорусская теннисистка Виктория Лапко прошла в 1/8 турнира в Хобарте

В двухчасовом поединке она обыграла спортсменку из России
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Белорусская теннисистка Виктория Лапко успешно начала турнир в Хобарте Фото:wtatennis.comБелорусская теннисистка Виктория Лапко успешно начала турнир в Хобарте Фото:wtatennis.com
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С победы началось выступление белорусской теннисистки Виктории Лапко на представительном турнире в австралийском городе Хобарт. В 1/16 ей предстоял поединок с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой. Матч продолжался около двух часов и завершился победой белоруски - 6:3, 3:6, 6:3.

Таким образом, Лапко обеспечила себе выход в 1/8 турнира, где она сразится с украинкой Даяной Ястремской.

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