Белорусская теннисистка Виктория Лапко прошла в 1/8 турнира в Хобарте

В двухчасовом поединке она обыграла спортсменку из России

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С победы началось выступление белорусской теннисистки Виктории Лапко на представительном турнире в австралийском городе Хобарт. В 1/16 ей предстоял поединок с российской спортсменкой Анастасией Павлюченковой. Матч продолжался около двух часов и завершился победой белоруски - 6:3, 3:6, 6:3.

Таким образом, Лапко обеспечила себе выход в 1/8 турнира, где она сразится с украинкой Даяной Ястремской.