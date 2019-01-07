2019-01-07T16:33:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Настоящая зима! 8 января в Беларуси ожидается порывистый ветер и до 18 градусов мороза

На дорогах сохранится гололедица
Ольга ШИЛАК
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В Беларусь пришла настоящая зима со снегом и сильными морозами!В Беларусь пришла настоящая зима со снегом и сильными морозами!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Начало 2019-го выдалось по-настоящему зимним: выпало много снега, ударили морозы. Вот и на этой неделе белорусам стоит утеплиться, ведь синоптики обещают серьезное понижение температуры и гололедицу.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Белгидромет, 8 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет умеренный, но временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, при прояснениях – 13…-18 градусов. Днем будет от 4 до 10 градусов мороза.

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