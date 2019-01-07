2019-01-07T17:26:46+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт. Дайвер-любитель нашел на дне Комсомольского озера в Минске пистолет

Об этом сообщили в милицию, сотрудники изъяли оружие
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Комсомольском озере дайвер нашел сверток, в котором был пистолет Фото:minsknews.byВ Комсомольском озере дайвер нашел сверток, в котором был пистолет Фото:minsknews.by
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Все произошло утром 7 января на Комсомольском озере в Минске. Двое драйверов-любителей ныряли в озеро. Как вдруг один из них нашел на дне пистолет, сообщает агенстство minsknews.by. Он был завернут в пакет. Когда его развернули, увидели, что пистолет очень ржавый.

О столь необычной находке они сообщили в милицию, на место приехала оперативная группа. Сотрудники забрали оружие, им предстоит его идентифицировать.

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