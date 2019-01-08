В ДТП погиб известный белорусский предприниматель Евгений Новоселецкий

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О трагедии сообщил в своем Фейсбуке председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

- Друзья, год начался БОЛЬШИМ ГОРЕМ!!! 7 января по дороге на Нарочь погиб в автоаварии замечательный ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, наш товарищ - ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛЕЦКИЙ, создатель Комплекса «Наносы-Новоселье», многих бизнесов. Умный, добрый, трудолюбивый человек, в расцвете сил... Дорогу перебегал лось, навстречу вылетела машина и столкнулась с машиной Евгения.....Очень жаль, ...Вечная память! - написал Владимир Карягин в соцсети (пунктуация и орфография сохранены).

Напомним, Евгений Новоселецкий входил в топ-200 успешных белорусских бизнесменов. Он был создателем этнокультурного комплекса «Наносы» на территории национального парка «Нарочанский», одним из соучредителей «5 элемента».