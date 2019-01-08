КП Беларусь
Арина Соболенко проиграла на турнире в Сиднее
11-я ракетка Арина Соболенко уступила 8-й ракетке чешке Петре Квитовой
Арина Соболенко проиграла турнир в Сиднее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Мы так радовались за Арину, когда в минувшую субботу, 5 января, 2019 года, белоруска выиграла свой первый в этом году турнир в китайском Шэньчжэнь.
Но, к сожалению, на турнире в Сиднее Арина уступила 8-й ракетке мира чешке Петре Квитовой со счетом 1:6, 5:7.
Но не стоит расстраиваться, ведь пока это лишь разминка, впереди один из главных мировых турниров - Открытый чемпионат Австралии стартует 14 января.