Арина Соболенко проиграла на турнире в Сиднее

Изменить размер текста: A A

Мы так радовались за Арину, когда в минувшую субботу, 5 января, 2019 года, белоруска выиграла свой первый в этом году турнир в китайском Шэньчжэнь.

Но, к сожалению, на турнире в Сиднее Арина уступила 8-й ракетке мира чешке Петре Квитовой со счетом 1:6, 5:7.

Но не стоит расстраиваться, ведь пока это лишь разминка, впереди один из главных мировых турниров - Открытый чемпионат Австралии стартует 14 января.