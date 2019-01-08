В Витебске четыре дня ищут пропавшую женщину, у нее болезнь Альцгеймера

Эта женщина ушла из дома четыре дня назад, у нее болезнь Альцгеймера. Если вы ее видели, позвоните дочери или в милицию!

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В Витебске пятый день ищут 63-летнюю женщину. Ольга Ивановна Лазаренко ушла из дома по проспекту Черняховского 4 января около 10 часов утра. О том, что она потерялась, сообщила в соцсетях ее дочь Анна. К поискам подключились правоохранительные органы, волонтеры, поисково-спасательный отряд «Ангел».

Ольга Ивановна страдает болезнью Альцгеймера, она инвалид второй группы. Женщина невысокого роста - 155 см, худощавая. У нее седые волосы, шрам на правой брови. На бедре - большая родинка. Когда Ольга Ивановна ушла из дома, она была одета так, как на фото: в бордовую куртку с капюшоном, серо-сиреневый берет, черные утепленные брюки, черные ботинки на шнурках, красные рукавицы с черными полосами.

- Мама не ориентируется на улице, не понимает, как пользоваться телефоном, - рассказала ее дочь Анна. - Она может зайти в магазин погреться, но не будет ни стоять в очереди, ни что-то покупать, так как не понимает денег. Может вести себя странно, приметно. У нее есть особенность: когда очень напряженно пытается думать или ищет глазами кого, облизывается неестественно часто, будто жует что. Когда некомфортно себя чувствует, чужие кругом, постоянно вытирает пальцами кончик носа. У нее неестественно ровная походка, плечи как будто на одной линии, не двигаются, не прыгают. Правая нога немного косолапит.

Номер телефона Анны +375 29 896-03-13.