На МКАД закрыли два моста: пути объезда

С 8 января закрывается движение по путепроводам на 3-м и 25-м километрах МКАД

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Участок МКАД перекрыт в районе улицы Франциска Скорины, недалеко от Уручья, и в районе улиц Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ (между Малиновкой и Курасовщиной).

Самый актуальный вопрос от автовладельцев - как объезжать?

На время ремонта транспорт на 3-м километре МКАД (в районе улицы Франциска Скорины) будет ходить по внешнему кольцу: по двум полосам дороги со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной - в обратном направлении, сообщает belta.by.

В районе улицы Наполеона Орды и поворота на филиал БГУ транспорт поедет по внутреннему кольцу: здесь выделят две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения в обратную сторону.

Восстановить привычное для минчан и гостей столицы движение планируют к маю. Но лишь на время проведения II Европейских игр. Затем ремонт дороги продолжится.