На турнире в Сиднее белоруска Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. Фото: WTA.

В следующем поединке Александра Саснович сразится с Присциллой Хон из Австралии

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На турнире в Сиднее Арина Соболенко, которая 5 января выиграла свой первый в этом году турнир в китайском Шэньчжэне, проиграла 8-й ракетке чешке Петре Квитовой.

Александра Саснович 8 января порадовала поклонников победой, обыграв 10-ю ракетку мира россиянку Дарью Касаткину на турнире в Сиднее - 6:1, 6:4.

В следующем круге белоруска Александра Саснович сразится с Присциллой Хон из Австралии (71 ВTA).