Лобовое столкновение под Барановичами: москвич на джипе протаранил белорусскую фуру. Фото: gaibrest.by.

Житель Москвы с различными травмами госпитализирован в белорусскую больницу

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В зимнее время года, когда дорога порой преподносит нешуточные сюрпризы, стоит быть предельно внимательными.

Так, в страшную аварию не по своей воле попал известный белорусский бизнесмен Евгений Новоселецкий. На дорогу выбежал лось, водитель встречной машины, объезжая животное, выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения Евгений Новоселецкий погиб.

Еще одно ДТП случилось недалеко от Барановичей 6 января.

Известно, что 38-летний житель Москвы на джипе «Мицубиси», двигался в сторону Бреста. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел состояние проезжей части дороги, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с фурой «Мерседес», сообщает gaibrest.by.

Житель Москвы госпитализирован в Барановичскую больницу, проводится проверка.

ГАИ призывает автовладельцев быть предельно острожными во время движения.