Видео: в рождественскую ночь под Брестом увидели яркий болид
"Челябинский метеорит" под Брестом. Источник: ZaryaBrest
Необычное явление попало на запись камеры видеонаблюдения в деревне Малые Щитники, пишет газета «Заря». Метеор летел с запада на восток и оставил после себя яркую вспышку. Это произошло около 3.33 ночи.
Похоже, этот же болид видели и в Пружанах.
- Что за ярко-синее зарево было сегодня в небе около 3.35? - спросил подписчик в пружанской группе ВКонтакте. Другие очевидцы поделились еще таким наблюдением: спустя 30 - 40 секунд после того, как вспыхнул метеор, послышался легкий хлопок.
Явление уже сравнили с Челябинским метеоритом 2013 года. Тогда суперболид взорвался на высоте 30 - 50 км, и на землю упали метеоритные осколки.
Появление в небе над Беларусью метеора связано с метеорным дождем Квадрантиды, который ежегодно наблюдается с 28 декабря по 12 января. Его максимум приходится на 3 - 4 января.
"Челябинский метеорит" под Брестом. Источник: ZaryaBrest