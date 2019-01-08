Видео: в рождественскую ночь под Брестом увидели яркий болид

Его заметили и в Пружанах

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Необычное явление попало на запись камеры видеонаблюдения в деревне Малые Щитники, пишет газета «Заря». Метеор летел с запада на восток и оставил после себя яркую вспышку. Это произошло около 3.33 ночи.

Похоже, этот же болид видели и в Пружанах.

- Что за ярко-синее зарево было сегодня в небе около 3.35? - спросил подписчик в пружанской группе ВКонтакте. Другие очевидцы поделились еще таким наблюдением: спустя 30 - 40 секунд после того, как вспыхнул метеор, послышался легкий хлопок.

Явление уже сравнили с Челябинским метеоритом 2013 года. Тогда суперболид взорвался на высоте 30 - 50 км, и на землю упали метеоритные осколки.

Появление в небе над Беларусью метеора связано с метеорным дождем Квадрантиды, который ежегодно наблюдается с 28 декабря по 12 января. Его максимум приходится на 3 - 4 января.