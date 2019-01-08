2019-01-08T13:22:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле на пешеходном переходе «Опель» сбил 9-летнего мальчика

Водителю «Опеля», который сбил ребенка на пешеходном переходе, 21 год
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гомеле на пешеходном переходе «Опель» сбил 9-летнего мальчика. Фото: uvd.gomel.by.В Гомеле на пешеходном переходе «Опель» сбил 9-летнего мальчика. Фото: uvd.gomel.by.
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Еще одно ДТП произошло в Гомеле.

Вечером 4 января в центре Гомеля 21-летний водитель «Опеля» сбил 9-летнего мальчика, сообщает uvd.gomel.by.

ДТП произошло на Привокзальной площади, автомобиль двигался от улицы Шевченко к проспекту Победы на зеленый сигнал светофора. Видимо, не обратив внимания, что впереди нерегулируемый пешеходный переход, на который и вышел ребенок.

Мальчик госпитализирован.

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Страшная авария произошла на дороге Минск - Нарочь (продолжение здесь).

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