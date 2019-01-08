КП Беларусь
Мужчине оторвало два пальца петардой
Он пытался запустить пиротехнику, будучи пьяным
Мужчина запускал петарды, и остался без двух пальцев.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Вечером 6 января травму получил 47-летний мужчина из деревни Сокольники Витебского района. Он запускал петарды во дворе своего дома.
- Сообщение в Витебский РОВД поступило в 22.10 из медицинского учреждения, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Мужчину привезли в больницу с рваной раной правой кисти. Первые фаланги третьего и четвертого пальцев у него были оторваны.
После оказания помощи медики отпустили мужчину домой. Оказалось, он держал петарду в руке, когда та взорвалась. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в УВД.
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