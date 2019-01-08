В Лепельском районе пропал охотник

Охотник ушел в лес и пропал. Мужчина был в красной куртке. Фото: ПСО "Ангел".

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Ушел на охоту и не вернулся 50-летний мужчина из Лепельского района. В лес он отправился еще 1 января утром.

Пропавший - Василий Синица, ему 50 лет. Мужчина живет в деревне Малые Торонковичи Лепельского района. 1 января утром он ушел на охоту в лес недалеко от деревни Двор Торонковичи. По информации, которая имеется у поисково-спасательного отряда «Ангел», охотник в 13.30 должен был направиться к дому. Но мужчина не появился дома, и о его дальнейшей судьбе до сих пор ничего не известно.

Василий Синица - высокий (182 см) голубоглазый мужчина, нормального телосложения, со светло-русыми волосами. В тот день, когда он пропал, был одет в красную куртку.