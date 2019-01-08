КП Беларусь
В Борисове отец проткнул сыну грудь металлической шваброй из-за громкой музыки
50-летнему мужчине грозит уголовная ответственность за нанесение тяжких телесных повреждений собственному сыну
В Борисове отец проткнул сыну грудь металлической шваброй из-за громкой музыки.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Хочется верить, что такое вряд ли бы было возможно, будь оба трезвыми. Но и 50-летний отец, и его 25-летний сын были пьяны.
Отца раздражала громкая музыка, которую слушал сын, а тот не захотел прислушаться к просьбам родителя и сделать потише.
Тогда отец схватил металлическую швабру и нанес своему отпрыску несколько ударов в район грудной клетки, сообщает ont.by.
Сын в больнице, а отцу грозит уголовная ответственность за умышленное нанесение собственному ребенку тяжких телесных повреждений.