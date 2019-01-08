2019-01-08T15:04:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК о катании на тюбингах: за два рождественских дня 5 детей получили тяжелые травмы, взрослый - погиб

Катание на тюбингах оборачивается серьезными травмами, реанимацией и смертью
Сергей ДЕМИДОВ
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СК про катание на тюбингах: за два рождественских дня 5 детей получили тяжелые травмы, взрослый - погиб.СК про катание на тюбингах: за два рождественских дня 5 детей получили тяжелые травмы, взрослый - погиб.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сколько говорено про опасность катания на тюбингах в необорудованных для этого местах - теория помогает слабо.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова опубликовала страшные сводки только за два рождественских дня - 6 - 7 января 2019 года.

- Минск (Фрунзенский район): 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево - множественные переломы и травмы.

- Минский район (д. Лесковка): 8-летняя девочка при спуске на тюбинге с горы ударилась головой о дерево - множественные переломы и травмы.

- Минск (Центральный район): 9-летняя девочка при спуске на тюбинге с горы столкнулась головой с другим ребенком - тяжкие травмы.

- Волковыск: 11-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился спиной о камни - тяжелые травмы, разрывы внутренних органов.

- Минск (Советский район): 8-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево - множественные травмы, переломы, находится в реанимации.

- Могилев: 24-летний мужчина катался на тюбинге с горки в парке, ударился головой о фонарный столб - погиб…

Еще раз призываем детей и родителей быть чрезвычайно внимательными во время катания на горках.

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