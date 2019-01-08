2019-01-08T16:26:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Присуждены премии «За духовное возрождение»: одна из четырех - авторам песни, клип на которую снимался в родительском доме Лукашенко

Песню "Куточак Беларусі" исполнила Алена Ланская
Сергей ДЕМИДОВ
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Присуждены премии «За духовное возрождение»: одна из четырех - авторам песни, клип на которую снимался в родительском доме Лукашенко. Фото: личный архив Юлии Быковой и Евгения Олейника.Присуждены премии «За духовное возрождение»: одна из четырех - авторам песни, клип на которую снимался в родительском доме Лукашенко. Фото: личный архив Юлии Быковой и Евгения Олейника.
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Всего по итогам прошедшего года президент присудил четыре премии «За духовное возрождение».

Ими отмечены коллектив Белорусского детского хосписа, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции, а также коллектив Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, сообщает president.gov.by.

Также премией наградили Юлию Быкову и Евгения Олейника - создателей песни "Куточак Беларусі", клип на которую снимался в родительском доме Лукашенко. Они удостоены высокой награды "за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления".

- Сейчас готовим большой патриотический проект. Некоторые упрекнут: мол, конъюнктурщики, вы это специально пишете. А вы попробуйте напишите специально, чтобы люди плакали - я только порадуюсь, - рассказала Юлия Быкова в недавнем интервью "Комсомолке". - Что плохого в том, что я люблю свои березы? Почему я не могу написать про это искренне? Почему у нас люди считают, что искренне можно написать только: «Возьму бутылку я портвейна! И лягу выпью я с женой!»?..

Одной из девяти специальных премий президента деятелям культуры и искусства удостоился народный артист Беларуси Виктор Манаев.

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Ее хиты исполняют Инна Афанасьева, Александр Солодуха, Анна Седокова - вместе с мужем, композитором Евгением Олейником, они написали порядка 300 песен (продолжение здесь).

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