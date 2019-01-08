Жительница Серебрянки украла у немолодого сожителя 5 тысяч долларов и на эти деньги отдохнула с подругой в Италии - теперь им грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

66-летний мужчина обратился в милицию с заявлением на свою 38-летнюю сожительницу и ее 45-летнюю подругу - теперь им грозит до 7 лет лишения свободы

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Деньги пропали еще в мае 2018 года. Дело было в столичной Серебрянке.

66-летний мужчина обратился в милицию с заявлением на свою 38-летнюю сожительницу и ее 45-летнюю подругу.

Выяснилось, что, совершив кражу, 38-летняя минчанка передала большую часть денег подруге, сообщает guvd.gov.by.

За эту сумму женщины съездили на отдых в Италию.

Когда мужчина обнаружил пропажу денег - потребовал вернуть накопленные им сбережения. Когда понял, что толку не будет - обратился с заявлением в милицию.

Женщины находятся в изоляторе временного содержания, им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без.