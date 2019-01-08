КП Беларусь
Жительница Серебрянки украла у немолодого сожителя 5 тысяч долларов и на эти деньги отдохнула с подругой в Италии
66-летний мужчина обратился в милицию с заявлением на свою 38-летнюю сожительницу и ее 45-летнюю подругу - теперь им грозит до 7 лет лишения свободы
Жительница Серебрянки украла у немолодого сожителя 5 тысяч долларов и на эти деньги отдохнула с подругой в Италии - теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:
Деньги пропали еще в мае 2018 года. Дело было в столичной Серебрянке.
66-летний мужчина обратился в милицию с заявлением на свою 38-летнюю сожительницу и ее 45-летнюю подругу.
Выяснилось, что, совершив кражу, 38-летняя минчанка передала большую часть денег подруге, сообщает guvd.gov.by.
За эту сумму женщины съездили на отдых в Италию.
Когда мужчина обнаружил пропажу денег - потребовал вернуть накопленные им сбережения. Когда понял, что толку не будет - обратился с заявлением в милицию.
Женщины находятся в изоляторе временного содержания, им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без.