«Евроопт» больше не будет разыгрывать квартиры - в 102-м туре впервые разыграют 120 тысяч рублей

Своих обладателей сегодня найдут три внедорожника «Джили Эмгранд Х7», две крупные суммы по 40 тысяч рублей и 20 000 денежных призов! И, наконец, главный приз - 120 тысяч рублей!

Изменить размер текста: A A

Призовой фонд розыгрыша, который состоится сегодня, 8 января, в ТРЦ «Е-Сити» по ул. Денисовской, 8, заметно отличается от предыдущих. Итак, своих обладателей сегодня найдут три внедорожника «Джили Эмгранд Х7», две крупные суммы по 40 тысяч рублей и 20 000 денежных призов! И, наконец, главный приз - 120 тысяч рублей! Этот выигрыш уж точно поможет осуществить мечту или в корне изменить жизнь в лучшую сторону! А разыграет его белорусская артистка Кэтти, которая стала победительницей латвийского вокального шоу «Х-Фактор»!

Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20.

Вдруг сегодня повезет именно вам? Желаем удачи! А если удача улыбнется другому, не отчаивайтесь - игра продолжается! В следующем туре, 15 января, нас ждет новая порция щедрых призов. Играйте и верьте в успех!