2019-01-08T16:59:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Транзитные пассажиры «Белавиа» теперь смогут остановиться в Минске до трех суток

Доплачивать за билет не придется, все остальные расходы путешественник несет сам
Геннадий МОЖЕЙКО
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Транзитные пассажиры «Белавиа» теперь смогут остановиться в Минске до трех суток.Транзитные пассажиры «Белавиа» теперь смогут остановиться в Минске до трех суток.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Итак, с этого года транзитные пассажиры «Белавиа» теперь смогут остановиться в Минске до трех суток. Раньше такой возможности не было – купив билет «Белавиа» с пересадкой в Минске, пассажир проводил в аэропорту максимум несколько часов. Возможность для «выхода в город» появилась с введением так называемого безвиза для иностранцев. Вот только даже добраться до Минска пассажир бы не успел – не то что посмотреть достопримечательности и вовремя вернуться в аэропорт. Единственным выходом было оформлять два разных билета – один до Минска, другой – из Минска до конечной точки. Правда, этот вариант – существенно дороже единого транзитного билета.

Теперь все стало проще – «Белавиа» вводит бесплатный стоповер сроком до трех суток:

- Возможность добавить Беларусь в маршрут путешествия транзитные пассажиры могут абсолютно бесплатно, - сообщили в «Белавиа». - Стоповер доступен на одном из участков маршрута следования при покупке билета туда-обратно. Уже сегодня оформить авиабилет с транзитной остановкой в Минске возможно в кассах «Белавиа», представительствах авиакомпании за рубежом, а также у агентов. На данный момент ведутся работы по внедрению возможности приобретения данной услуги на сайте авиакомпании belavia.by.

Новая опция позволит пассажирам сделать свое путешествие более насыщенным и познакомиться с нашей страной, не увеличивая при этом затраты на авиаперелет, - рассказал гендиректор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто оплачивает трансфер и гостиницу?

Многие путешественники знают, что при длительных стыковках авиакомпания может брать на себя расходы по оплате трансфера и гостиницы.

- Речь идет о вынужденном времени ожидания, стоповер сюда не относится, - рассказали «Комсомолке» специалисты. - Правда, некоторые авиакомпании – например Emirates или Singapore Airlines всем, кто воспользовался стоповером, «проставляют» трансфер до гостиницы и обратно.

- Расходы по пребыванию в Минске, включая трансфер и проживание, транзитный турист несет самостоятельно, - пояснили «Комсомолке» в авиакомпании «Белавиа».

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