2019-01-08T19:56:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто выиграл 120 тысяч рублей от «Евроопт»?

Вместо квартиры в Минске сегодня разыграли другой потрясающий суперприз
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Определены победителя 102 тура игры «Удача в придачу!»Определены победителя 102 тура игры «Удача в придачу!»
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Новогодние праздники - время чудес. В этом убедились и участники игры «Удача в придачу» от «Евроопт». Некоторым из них обычные покупки в «Евроопт» как по мановению волшебной палочки принесли шикарные призы – три автомобиля «Джили Эмгранд Х7», два приза по 40 тысяч рублей, 20 000 денежных призов и главный приз – нет, не квартира в Минске, а невероятная сумма – 120 тысяч рублей! Обладателя суперприза определяла девушка, которая сама смогла достичь невозможного – стала победительницей латвийского вокального шоу «Х-фактор»! Розыгрыш состоялся сегодня, 8 января в ТРЦ «Е-Сити» по ул. Денисовской, 8.

Вот имена победителей: главный приз, 120 тысяч рублей выиграл Владимир Герасимович из агрогородка Лесной Минского района. На новеньких «Джили Эмгранд Х7» уедут домой Руслан Шарофов из деревни Тевли Кобринского района Брестской области, Наталья Шпуряка из Минска, Виктор Гавриловец из деревни Марковское Лельчицкого района Гомельской области. А обладателями крупных сумм по 40 тысяч рублей стали Елена Костенок из Гомеля и Анна Броско из Гродно. Также в этом туре были разыграны 20 000 денежных призов!

Поздравляем победителей! Чтобы получить шансы на выигрыш в следующем туре, достаточно делать покупки в магазинах «Евроопт» и «Бруснiчка», а также онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» или «ГиперМолл», не забыть купить «товар удачи» и предъявить при покупке свою дисконтную карту «Е-плюс» или СТАТУСкарту.

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