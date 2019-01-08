2019-01-08T17:20:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске сожители обокрали 50 подвалов – брали даже старые обои

Чтобы вывезти краденое, брали машину напрокат
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске поймали подвальных "Бонни и Клайда".В Витебске поймали подвальных "Бонни и Клайда".Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В Витебске поймали криминальную парочку, которая специализировалась на подвалах многоэтажек. На их счету более пятидесяти краж. Подвальные Бонни и Клайд выносили все подчистую – и закатки, и сколько-нибудь ценные вещи, и откровенных хлам. Так, в одном из подвалов они утащили два молотка и обои, уже бывшие в употреблении.

На дело ходили по ночам. Точнее, ездили – брали напрокат автомобиль, подъезжали к дому, где планировалась кража, некоторое время прогуливались вокруг многоэтажки, чтобы убедиться в полной безопасности. Потом проникали в подвалы и выносили все, что там находили. Награбленное вывозили в гаражи. Продавать не спешили, осторожничали.

-Злоумышленников задержали с поличным, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. – 23-летний мужчина и его 36-летняя подруга ранее не имели проблем с законом, теперь же в отношении них возбуждено уголовное дело.

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