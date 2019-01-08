В Хотимской больнице простаивало медоборудование стоимостью более 300 тысяч рублей

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Многие белорусские клиники мечтают о новом оборудовании. Но есть и те, кто, получив его, не знает - что с ним делать? Иначе как объяснить, что в больнице простаивает медицинское оборудование стоимостью 300 тысяч рублей?

Именно такую ситуацию обнаружили сотрудники Комитета госконтроля по Могилевской области в Хотимской больнице.

Выявлены и другие нарушения: например, незаконное получение бюджетных средств в сумме 16 тысяч рублей, несвоевременное перечисление в бюджет части доходов в размере двух тысяч рублей от сдачи в аренду госимущества, сообщает belta.by. Возврат денег находится на контроле, нарушители привлечены к административной ответственности и наказаны дисциплинарно.

Но интересно, что это за «простаивающее медоборудование» стоимостью 300 тысяч рублей (около 139 тысяч долларов) - в больнице поселка Могилевской области с численностью населения менее 6,5 тысяч человек?..