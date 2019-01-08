Россия открыла терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь

"Газпром" открыл терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь. Фото с сайта pixabay.com

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8 января в Калининграде ввели в эксплуатацию регазификационный терминал сжиженного природного газа. Он представляет собой защищенный причал, к которому швартуется плавучая регазификационная установка. Это первый подобный проект в российской энергетике.

Наблюдавший за пуском Владимир Путин заявил, что доставка природного газа на подобные расстояния трубопроводным транспортом является экономически более целесообразной.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер доложил Путину, что система поставок газа через магистральный газопровод Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград полностью отключена, и в данный момент газоснабжение Калининградской области полностью осуществляется через морской приемный терминал, пишет БелаПАН.

В связи с пуском терминала, поставки газа в регион альтернативным способом осуществлялись и ранее – морским транспортом. Калининградское подземное хранилище газа введено в эксплуатацию в 2013 году. На хранилище действуют четыре резервуара с оперативным резервом газа 174 млн кубометров.