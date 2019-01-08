Студент БГЭУ взорвал петарду в общежитии в Новый год и попал в милицию

Студент БГЭУ взорвал петарду в новогоднюю ночь и попал в милицию Фото с сайта pixabay.com

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Сообщение о том, что в общежитии №5 «Белорусского государственного экономического университета» происходит драка, поступило в милицию 31 декабря в 23:26. Когда милиционеры прибыли на место, никакой драки они не обнаружили. Они обследовали общежитие и услышали звук от взрыва петарды на одном из этажей.

За данное правонарушение был задержан 19-летний студент – гражданин Туркменистана, взорвавший пиротехническое изделие на лестничной клетке.

Студент был доставлен для дальнейшего разбирательства в городской отдел милиции Ленинского РУВД Минска.

Противоправных действий в отношении сотрудников милиции учащийся не совершал, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.