2019-01-08T20:33:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Стены на станциях минского метро освободят от рекламы

Но это не значит, что рекламы в метро не будет вообще
Надежда СЕРГЕЕВА
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Со стен станций минского метро уберут рекламуСо стен станций минского метро уберут рекламуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Рекламные плакаты снимают с платформенных стен нескольких станций минской подземки, пишет агентство «Минск-Новости».

– В начале минувшего года руководством комитета были озвучены новые подходы к рекламному оформлению станций и вестибюлей подземки, призванные упорядочить его. Это вызвано двумя основными причинами. Реклама часто не вписывается в архитектурные концепции станций, закрывая собой элементы оригинального дизайна. Кроме того, в некоторых местах она мешает пассажирам ориентироваться в подземке, – рассказали в рекламно-информационном отделе ГП «Минский метрополитен».

Уже сняты рекламные плакаты со стен станций «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Московская». Эта работа начата и на ряде других станций. В ближайшее время от рекламы освободят станции «Партизанская», «Фрунзенская», «Каменная Горка», «Уручье», «Автозаводская», «Парк Челюскинцев», «Площадь Победы», «Могилевская», «Институт культуры», частично «Кунцевщина» (речь идет о рекламе, на которую уже окончен срок действия договоров).

Рекламные плакаты в соответствии с дизайн-проектами на платформах и в вестибюлях заменят лайт-боксы, плазменные экраны и жидкокристаллические мониторы.

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