По центру Гродно бегали пони

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 января, на улице Мицкевича около четырех часов дня очевидцы заметили два пони без сопровождения.

– Пони бегут в сторону парка Жилибера без сопровождения! Может потерялись, - сообщали обеспокоенные жители Гродно.

На фото видно кремово-белую и черную лошади, которые сначала находятся рядом с частными домами, затем пересекают пешеходную дорожку и беспечно выходят на проезжую часть. Нетрудно понять, что таким образом создается опасность как для самих животных, так и для водителей.

Сайт 015.BY связался с Гродненским зоопарком, вероятно, пони могут быть именно оттуда. Но в зоопарке опровергли эти догадки.

– Пони точно не наши. Наши на месте, да и кремово-белой пони у нас точно нет. Сегодня рабочий день, все животные под полным контролем. Чьи могут быть животные? Возможно, "частников", которые катают людей на пони в центре города, – рассказали в учреждении.

В зоопарке также отметили, что, если пони продолжат бегать по городу, их можно придержать и привести в зоопарк на временную передержку.