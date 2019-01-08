2019-01-08T20:54:47+03:00
Общество
КП Беларусь

По центру Гродно бегали пони

Чьи лошади – неизвестно
Надежда СЕРГЕЕВА
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По Гродно бегали бесхозные пони. Фото с сайта 015.BYПо Гродно бегали бесхозные пони. Фото с сайта 015.BY
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Сегодня, 8 января, на улице Мицкевича около четырех часов дня очевидцы заметили два пони без сопровождения.

– Пони бегут в сторону парка Жилибера без сопровождения! Может потерялись, - сообщали обеспокоенные жители Гродно.

На фото видно кремово-белую и черную лошади, которые сначала находятся рядом с частными домами, затем пересекают пешеходную дорожку и беспечно выходят на проезжую часть. Нетрудно понять, что таким образом создается опасность как для самих животных, так и для водителей.

Сайт 015.BY связался с Гродненским зоопарком, вероятно, пони могут быть именно оттуда. Но в зоопарке опровергли эти догадки.

– Пони точно не наши. Наши на месте, да и кремово-белой пони у нас точно нет. Сегодня рабочий день, все животные под полным контролем. Чьи могут быть животные? Возможно, "частников", которые катают людей на пони в центре города, – рассказали в учреждении.

В зоопарке также отметили, что, если пони продолжат бегать по городу, их можно придержать и привести в зоопарк на временную передержку.

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