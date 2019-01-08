Погибший могилевчанин катался с горки не на тюбинге

Погибший могилевчанин катался с горки на автомобильной камере. Фото: Денис Ганак

Выяснилось, что это была автомобильная камера

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Как сообщалось ранее, поздно вечером 6 января двое молодых людей катались с горки в парке Подниколье.

При очередном спуске на автомобильной камере, один из них, 24-летний житель Могилева, ударился головой о фонарный столб. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. Второй парень не пострадал.

Проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы, пишет сайт mogilevnews.by.

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