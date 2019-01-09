КП Беларусь
Чемпионат КХЛ: минское "Динамо" обыграло "Слован"
Сейчас команда на 10-й строчке турнирной таблицы
"Динамо" обыграли соперника со счетом 5:3. Фото: sportnaviny.com
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Крупная победа белорусов в чемпионате КХЛ: хоккеисты минского «Динамо» 8 января обыграли братиславскую команду «Слован» со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).
Как сообщает sportnaviny.com, по итогам матчей минское «Динамо» находится на десятой строчке турнирной таблицы в конференции Запад с 32-мя очками в активе.
Победой над «Слованом» белорусы завершили серию домашних поединков. В пятницу, 11 января, они отправятся в Магнитогорск, где сыграют с местным «Металлургом».