Чемпионат КХЛ: минское "Динамо" обыграло "Слован"

Сейчас команда на 10-й строчке турнирной таблицы

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Крупная победа белорусов в чемпионате КХЛ: хоккеисты минского «Динамо» 8 января обыграли братиславскую команду «Слован» со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1).

Как сообщает sportnaviny.com, по итогам матчей минское «Динамо» находится на десятой строчке турнирной таблицы в конференции Запад с 32-мя очками в активе.

Победой над «Слованом» белорусы завершили серию домашних поединков. В пятницу, 11 января, они отправятся в Магнитогорск, где сыграют с местным «Металлургом».