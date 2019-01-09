Серьезное ДТП в Польше: столкнулось 17 автомобилей

Причиной аварии стал сильный снегопад и плохая видимость на дороге. Фото: PAP.

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Сильные снегопады иногда становятся причиной серьезных ДТП. Крупная авария случилась в Польше недалеко от города Лодзь 8 января. Там столкнулись шесть грузовиков и 11 легковых автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек, сообщает портал onet.pl. Люди доставлены в больницу.

Как сообщается, причиной дорожного происшествия стал сильный снегопад и, как следствие, плохая видимость на дороге. Повреждены в основном легковые автомобили.

В нескольких километрах от этого ДТП случилась еще одна авария - столкнулись три авто. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.